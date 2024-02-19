Akşehir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Akşehir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Akşehir\'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.02.2024 16:55
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Konya'nın Akşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Kemal Paşa Bulvarı'ndaki inşaatın 5 katında çalışan işçi Bayram Y. dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bayram Y'yi Akşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bayram Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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