Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir araç ile kaçak sigara taşındığı ihbarını değerlendirdi.
Akşehir uygulama noktasında durdurulan araçta 250 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan E.B. mahkeme tarafından tutuklanırken, M.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de kaçak sigara operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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