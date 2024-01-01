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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirdiği belirlenen bir aracı durdurarak iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüphelilerden biri tutuklandı.

Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
01.01.2024 - 12:05,
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Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirdiği belirlenen bir aracı 24 Ağustos Bulvarında durdurdu.

Araçta bulunan iki kardeş H.A. ile H.A. gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kağıda emdirilmiş yaklaşık bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu, 152 gram tütüne karıştırılmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan kardeşlerden biri serbest bırakıldı, şüpheli H.A. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akşehir'de kıraathanede kumar oynayanlara para cezası

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı yönünde ihbar gelmesi üzerine kahvehaneye operasyon düzenledi.

Kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, kumar oynadığı belirlenen A.C, M.A, C.D, Ö.K. ve Y.A. ile işyeri sorumlusu M.M.Ç'yi gözaltına aldı.

İşyeri sorumlusu M.M.Ç. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan kişilere toplam 20 bin 275 liralık ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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