Akşehir'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

15.03.2026 20:12
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yaptıkları değerlendirilen H.K, N.K. ve K.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden N.K. ve K.K. hakkında işlem yapılırken, H.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Akşehir'de yürütülen bir başka çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.A'nın evinde gerçekleştirilen aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede ise uyuşturucu satışıyla ilgili yazışmalar bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan S.A. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

