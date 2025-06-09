Antalya'nın Akseki ilçesinde, yumurta yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Osman Öztürk (60) idaresindeki 07 LEG 98 plakalı kamyon, Akseki- Manavgat kara yolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarındaki virajdan şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık üç saat süren çalışma sonucunda kamyonun altında sıkışan sürücüye ulaştı.
Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Akseki'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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