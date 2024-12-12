Akseki'de Öğrencilere Temiz Su Projesi

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(ANTALYA)- Akseki Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak için ilçede bulunan ilköğretim okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı.

Akseki Belediyesi ve Bağımsız Dayanışma Grubu iş birliği ile anlamlı bir projeyi daha hayata geçiilrdi. Belediye, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki ilköğretim okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı. Bu yeni uygulama ile ilçede öğrenim gören çocuklar, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebilecek. Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından da büyük öneme sahip olan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.