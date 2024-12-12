Akseki'de Öğrencilere Temiz Su Projesi - Son Dakika
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Akseki'de Öğrencilere Temiz Su Projesi

Akseki Belediyesi, ilçedeki ilköğretim okullarına su arıtma cihazları yerleştirerek öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlıyor. Proje, plastik atıkların azaltılmasına da katkı sağlayacak.

12.12.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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(ANTALYA)- Akseki Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak için ilçede bulunan ilköğretim okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı.

Akseki Belediyesi ve Bağımsız Dayanışma Grubu iş birliği ile anlamlı bir projeyi daha hayata geçiilrdi. Belediye, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki ilköğretim okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı. Bu yeni uygulama ile ilçede öğrenim gören çocuklar, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebilecek. Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından da büyük öneme sahip olan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Plastik, Güncel, Akseki, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akseki'de Öğrencilere Temiz Su Projesi - Son Dakika

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