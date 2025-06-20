Akseki'de Tarihi Okul ve Cami Restore Edilsin - Son Dakika
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Akseki'de Tarihi Okul ve Cami Restore Edilsin

20.06.2025 12:31
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Belenalan Mahallesi sakinleri, 400 yıllık cami ve 1930'lu yıllarda inşa edilen okulun restorasyonu için çağrıda bulundu.

Antalya'nın Akseki ilçesi Belenalan Mahallesi sakinleri, Cumhuriyet'in erken dönemine tanıklık eden okul ile tarihi camilerinin restore edilmesini istiyor.

Belenalan Mahallesi'nde, Romalılardan Osmanlılara kadar kervan ve göç yolu olarak kullanılan güzergahta yöreye özgü "düğmeli ev" tekniğiyle yapılan ve 400 yıllık olduğu değerlendirilen Eski Belenalan Camisi ile Belenalan Köyü İlkokulu, yıllara meydan okuyor.

İlçede 1930'lu yıllarda inşa edildiği belirtilen ve Cumhuriyet'in erken dönemine tanıklık eden okulun içinde o yıllardan geriye iki ahşap sıra, bir sandalye, öğretmen odası ve okuma salonu, öğrenci devam tablosu ve roma rakamlarıyla sınıfları gösteren tabelalar kaldı.

Eğitim faaliyetinde olduğu yıllarda çok sayıda iş insanı, mühendis, öğretmen yetiştiren okul ile ahşap tek dikme minaresiyle dikkati çeken ve son yıllarda oldukça yıprandığı gözlenen tarihi Eski Belenalan Camisi'nin restore edilmesini isteyen mahalle muhtarı Havva Arıcı, AA muhabirine, mezun olduğu Belenalan Köyü İlkokulu'nun eskiden cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.

Eskiden çevre köylerde yaşayan çocukların da bu okulda eğitim gördüğünü anlatan Arıcı, okulun 1983'te kapandığını ve o günden sonra sessizliğe büründüğünü ifade etti.

Arıcı, son yıllarda okula turizm amaçlı ziyaretçilerin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eskiden çok kalabalık bir okuldu, tarihe ışık tuttu, bunun sönmesini istemiyoruz. Buranın acilen restore edilmesi gerekiyor. Otobüslerle ziyaretçiler geliyor, bu mahalledeki cami ve okulu da mutlaka ziyaret ediyorlar. Tarihe tanıklık eden okulun eski günlerdeki gibi yaşayan mekan olmasını çok istiyoruz. Turizme açık bir okul, oldukça yoğun ziyaretçiler geliyor. Biz kapanmaması için cami ve okulun restore edilmesini istiyoruz, bu konuda yardıma ihtiyacımız var."

"Mihrabı, minberi ve minaresi özel bir cami"

Yüksek mimar, koruma uzmanı Hakime Yılmaz da caminin, bulunduğu konum ve ahşap tek dikmeyle taşınan minaresiyle özel olduğunu anlattı.

Caminin acil onarıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Yılmaz, bununla ilgili muhtarlık ve belediye tarafından proje ayağının oluşturulması açısından çalışma yapıldığını kaydetti.

Ender bulunan bir cami olduğuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hem mihrabı hem minberi özel. Minaresi bölgede ender bulunan bir cami. Bu minareden bir tanesi Ahmet Hamdi Akseki'nin kütüphanesi ve medresenin bulunduğu Güzelsu Mahallesi'nde vardı. Onu bakımsızlıktan kaybettik, yıkıldı. İnşallah bu yıkılmadan onarıp geleceğe aktarabiliriz. Restorasyon için projelendirildi, yasal altlığı hazır ancak uygulaması henüz yapılmadı. Buradaki hanın, muhtarlık binasının, caminin, okulun ve meydanın proje dahilinde onarılması ve kültür rotasına ve turizme kazandırılması gerekiyor."

Mahalle sakinlerinden Mehmet Güzel de tarihi yapısıyla öne çıkan Belenalan Mahallesi'nin turizmde yeni destinasyon olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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