Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede bulunan yangın gözetleme kulesinden alevleri fark eden orman personeli, telsizle Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdi.
Orman işçileri, bölgeye sevk edilen 5 arazöz ve su tankeriyle yangına müdahale ediyor.
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