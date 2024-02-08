Meral Akşener: Yozgatlıya hizmet gelmesini istiyorsanız değiştirin

Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın oy pusulası kura çekimlerini sonucunu hatırlatarak, "Çok enteresan çıktı. Bir, AK Parti; ampul, iki yanında biz; güneş. Şimdi şöyle bakacaksınız burada ampul, burada güneş. Bu yerel seçim. 2028'e kadar Yozgatlıya bu iktidardan hizmet gelmesini istiyorsanız değiştirin, çok samimi söylüyorum değiştirin... Bir tarafta ampul, bir tarafta güneş gibi parlayan kardeşiniz (Mustafa Görkem Taştan), basın güneşe kesin elektriğini" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Yozgat Teşkilat Buluşması'na katıldı. Akşener, İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Görkem Taştan'ı açıkladı. Osmanlı Devleti'nin Balkanları Müslümanlaştırma politikalarındaki Yozgat'ın önemine ilişkin konuşarak sözlerine başlayan Akşener, "Kendi memleketimdeyim gibi hissediyorum. Siz yaralılara merhem olan insanlarsınız. Yozgat'tan pek çok milletvekili seçildi, içinizden bakanlar çıktı ve 22 yıldır da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş tacı yapan Yozgat. Peki, Yozgat söz verildiği gibi Türkiye'nin marka şehri olabildi mi? Hayır. Yozgat'ta şu anda 17 bin genç kayıtlı işsiz. İşi yok. Şeker fabrikanız vardı ne oldu? Kapatıldı. Sanayi gelişti mi? Hayır" dedi.

"İKİ KULAĞI BİRDEN ÇEKMELİSİNİZ"

Konuşmasında Yozgat'ın eğitim, tarım gibi sorunlarına değinen Akşener, "Eğer Yozgatlı 'ben milletim, seçmenim demediği' süre içerisinde ceketimi assam seçilirim, şapkamı koysam seçilirim, seçim geldiğinde üç beş tane lügatlı muhabbet ederim, Yozgatlı 'benim için ne yapacaksın kardeşim sözünü söylemez' çünkü Yozgatlı fedakar, Yozgatlılar kendini düşünmeyen vatanını düşünen insanlar dolayısıyla 'o yanıyla oylarım ondan sonra da oylarını alır cebime koyar hadi bana eyvallah der' giderim.' İşte bunu kırmanın yolu, velinimet olmanın yolu, seçmene ne dayatırsam onu seçer iddiasını ortadan kaldırmanın yolu bu yerel seçimlerde iki tarafın da kulağını hafiften çekmektir. Biraz acıtabilirsiniz bu defa, yani çok değil ama biraz acıtabilirsiniz. İki kulağı birden çekmelisiniz. O zaman gözlerinizin içine bakıp herkes, sizden oy talep eden her bir siyasi kişi gözünüzün içine bakıp bu insanlar ne istiyor, hangi hizmetleri yapabilirim ve bu hizmetler üzerinden rekabet eden bir seçim çalışması ortaya çıkar" diye konuştu.

"KARDEŞİM HER ŞEYE PARA BULUYORSUNUZ, TÜRKİYE'Yİ SOYANLARIN VERGİ BORÇLARINI ORTADAN KALDIRABİLİYORSUNUZ"

Emeklilerin yaşadıkları sorunlara da değinen Akşener, "Dükkan dükkan gezdim, o dükkanlarda ne öğrendim biliyor musunuz? 5 tane emekli maaşı olduğunu öğrendim. İktidar partisine bunu ilettiğimiz zaman bu kadar farklı, 5 ayrı emekli maaşının olmadığını iddia ettiler, sonra bir ortaya çıktı ki varmış. En düşük emekli maaşının kaç lira olduğu tartışılmaya başlandı. Bizim isteğimiz en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Diyecekler ki para nerede? Kardeşim her şeye para buluyorsunuz, Türkiye'yi soyanların vergi borçlarını ortadan kaldırabiliyorsunuz...İsrafın dışına çıkın, yandaş kayırmaktan vazgeçin, Yozgatlıya odaklanın" dedi.

"BİR TARAFTA AMPÜL, BİR TARAFTA GÜNEŞ GİBİ PARLAYAN KARDEŞİNİZ (MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN), BASIN GÜNEŞE KESİN ELEKTRİĞİNİ"

YSK tarafından yapılan oy pusulası kura çekimlerini hatırlatan Akşener, "Çok enteresan çıktı. Bir AK Parti; ampul, iki, yanında biz; güneş. Şimdi şöyle bakacaksınız burada ampul, burada güneş. Bu yerel seçim. 2028'e kadar Yozgatlıya bu iktidardan hizmet gelmesini istiyorsanız değiştirin, çok samimi söylüyorum değiştirin...Bir tarafta ampul, bir tarafta güneş gibi parlayan kardeşiniz (Mustafa Görkem Taştan), basın güneşe kesin elektriğini" diye konuştu