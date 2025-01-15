Aksu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Aksu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aksu\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Aksu ilçesinde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

15.01.2025 17:01
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Antalya'nın Aksu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

Bazı sokaklarda trafik akışının uzun süre sağlanamadığı görülürken, Serik Caddesinde sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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