Aksu'da Tarihleri Değiştirilmiş Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetiminde, tüketim tarihleri değiştirilmiş çikolata, bisküvi, içecek ve konserve gibi ürünler ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü ekipleri Çamköy Mahallesi'ndeki bir depoda gıda denetimi gerçekleştirdi.

Depoda Son Tüketim Tarihi (S.T.T) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (T.E.T.T) geçmiş 65 bin 662 çikolata, bisküvi, enerji içeceği, dilimli ananas konservesi ve pembe zencefil turşusu gibi gıda ürünlerinin olduğu tespit edildi.

İncelemede ürünler üzerindeki 2023 olan S.T.T. ve T.E.T.T. bilgilerinin, selülozik tinerle silinerek 2025 olarak değiştirildiği ve bazılarına yabancı dilde etiketler yapıştırıldığı belirlendi.

Depoyu kiralayan A.S. ve B.D'ye hijyen esaslarına aykırı faaliyet gösterme, Tarım ve Orman Bakanlığı kaydının bulunmaması ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satışa sunmadan toplam 58 bin 424 lira ceza uygulandı.

Öte yandan bu kişiler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.