Aktau'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

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- Aktau'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebat Bakü'de son yolculuğuna uğurlandı

BAKÜ - Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden uçağın iki pilotu ve kabin görevlisi cenaze törenlerinin ardından defnedildi.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybeden uçağın kaptan pilotu Igor Kshnyakin, ikinci kaptan Alexander Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva bugün son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybeden mürettebat için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı ilk tören Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yapıldı. Cenazeler havalimanındaki törenin ardından defnedilmek üzere devlet yetkilileri ve ülke için hizmetleri bulunan kişilerin mezarlarının bulunduğu 2. Fahri Hıyaban'a getirildi. Kshnyakin ve Kalyaninov, Hristiyan din adamlarının dualarıyla Ortodoks geleneklerine göre defnedildi. Kabin görevlisi Aliyeva ise cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenlerine hayatını kaybeden mürettebat üyelerinin aileleri, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda Azerbaycan vatandaşı katıldı.

Azerbaycan Hava Yolları'nın Bakü- Grozni seferi için Bakü'den kalkış yapan yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüş, uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken 29 kişi ise kurtarılmıştı. Uçağın, Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu öne sürülmüş ve bu nedenle Aktau'ya yönlendirildiği ifade edilmişti. Kazanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti.