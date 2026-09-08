AKTOB Başkanı: Antalya'da eylül ve ekim, yaz sezonunun devamı olacak - Son Dakika
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AKTOB Başkanı: Antalya'da eylül ve ekim, yaz sezonunun devamı olacak

AKTOB Başkanı: Antalya\'da eylül ve ekim, yaz sezonunun devamı olacak
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AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da turizm hareketinin temmuz-ağustos dönemine sıkışmadığını, eylül ve ekim aylarının sektörde giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da turizm hareketinin temmuz- ağustos dönemine sıkışmadığını, eylül ve ekim aylarının sektör açısından giderek daha önemli hale geldiğini açıkladı.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde yaz sezonunun seyri ve gelecek döneme ilişkin beklentileri değerlendirdi. Kavaloğlu, Antalya'nın güçlü uluslararası uçuş ağı, geniş konaklama kapasitesi ve farklı pazarlardan aldığı talep sayesinde yaz sezonunu sonbahar aylarına taşıyabilen önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Özellikle eylül ve ekim aylarının artık yaz sezonunun devamı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kavaloğlu, uygun iklim koşullarının Antalya'ya önemli bir rekabet avantajı sağladığını ifade etti.

TURİZMİN YENİ GÜÇLÜ DÖNEMİ

Turizm hareketinin yalnızca yüksek sezon ayları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Kavaloğlu, sektörün temel hedeflerinden birinin sezonu uzatmak ve yılın daha geniş bölümüne yayılan sürdürülebilir bir talep yapısı oluşturmak olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, Antalya'nın deniz-kum-güneş ürününün yanı sıra spor, golf, kongre, sağlık, gastronomi ve kültür turizmi gibi farklı ürünlerle desteklenmesinin sezonun uzamasında belirleyici olduğunu da söyledi. Kavaloğlu, "Bu çerçevede sonbahar dönemi, yalnızca yazdan kalan ilave bir dönem değil, Antalya'nın 12 ay turizm hedefine geçişinde stratejik bir sezon olarak öne çıkıyor" dedi.

DEĞER ÜZERİNDEN REKABET

Otellerin kampanya ve fiyat politikalarına ilişkin turizm sektöründe fiyatın tek başına rekabet unsuru olarak görülmemesi gerektiğini de söyleyen Kavaloğlu, "Değişen rezervasyon davranışları ve tüketicinin fiyat hassasiyetinin arttığı bir dönemde tesisler farklı satış ve kampanya modelleri geliştirebilir. Sektör açısından asıl önemli konu Türkiye'nin sunduğu hizmet kalitesi ile fiyat arasındaki dengenin korunmasıdır. Türkiye'nin turizmde uzun yıllar içinde oluşturduğu güçlü hizmet standardının korunması çok önemli. Rekabet yalnızca daha düşük fiyat üzerinden değil, ziyaretçiye sunulan toplam deneyim ve değer üzerinden yürütülmesi gerekir" diye konuştu.

ANTALYA'NIN AVANTAJI UZUN SEZON

Antalya'nın Avrupa ve Akdeniz çanağındaki rakip destinasyonlara karşı en önemli avantajlarından birinin iklim koşullarının turizm sezonunun uzatılmasına imkan vermesini gösteren AKTOB Başkanı Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu avantajın doğrudan uçuş kapasitesi ve alternatif turizm ürünleriyle desteklenmesi, destinasyonun özellikle sonbahar dönemindeki rekabet gücünü artırıyor. Sektörümüz açısından yeni dönemin temel hedefi de yüksek sezondaki ziyaretçi hareketini korurken eylül, ekim ve devamındaki aylarda talebi güçlendirmek. Böylece Antalya'yı daha uzun sezonlu ve nihayetinde 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirmek."

Kaynak: DHA

Ağustos, Antalya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKTOB Başkanı: Antalya'da eylül ve ekim, yaz sezonunun devamı olacak - Son Dakika

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