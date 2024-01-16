AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AA\'nın 2023\'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Karakaş, makamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından oylama yaptı.

Prof. Dr. Karakaş, bu yıla özel Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" seçkisinden Arif Hüdaverdi Yaman "Geriye bakmadan" isimli fotoğrafını, " Gazze: Kanıt" seçkisinden Emin Sansar "Yağmur sonrası" isimli fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinden Alper Tüydeş'in "Kimler Gelmiş?" fotoğrafına oy veren Karakaş, "Haber"de Emin Sansar'ın "Yağmur sonrası" fotoğrafına, "Spor"da Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğrafını seçti.

Oylamanın ardından Karakaş, Anadolu Ajansının fotoğrafları dünyada olup bitenleri görsel açıdan arşivleyen bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin göz bebeği olduğunu kaydeden Karakaş, "Fotoğraflara baktığımız da hem emek var hem estetik var hem de işini bilme var. Anadolu Ajansı yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bizi bilgilendirmeye devam ediyor." dedi.