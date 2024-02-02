Akyaka\'da deniz suyu çekildi

Akyaka'da deniz suyu 10 metre çekildi
MUĞLA - Muğla'nın sakin kent unvanlı Ula Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre iç kesimlere çekildi. Deniz suyunun çekilmesi sonrası sahilde küçük adacıklar oluştu.
Yaz aylarında günübirlik tatilcilerin akın ettiği Sakin Kent Akyaka mahallesinde her mevsim değişiminde yaşanan deniz suyu çekilmesi bu yıl da yaşandı. Ekim-Kasım ve Nisan-Mayıs aylarında daha fazla su çekilmesinin yaşandığı Akyaka sahilinde eklim değişikliğinin de etkisi ile bu yıl Şubat ayında deniz suyu çekilmesi yaşandı.
Hava sıcaklığının 15 derece dolayında seyrettiği Akyaka'da vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, deniz suyunun çekilmesini de cep telefonu ile görüntülemeye çalıştılar. Deniz suyu çekilmesinin bu yıl geçen yıllar göre daha az olduğunu belirten Akyaka sakinlerinden Yaşar Gencel, "Akyaka'da mevsimsel olarak bu mevsimde denizde medcezir her yıl olur. Bazen eksik, bazen fazla olur. Bu yıl normal kıvamında çünkü orta yerde tepecikler olurdu. Tepecikler bu yıl henüz görünmedi. Herhalde görünmeyecek diye düşünüyorum" dedi.
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