Akyazı'da Bebek ve Anne İddiaları

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve karısını darbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçede ikamet eden İ.D. (19), iki aydır ayrı yaşadığı kocası O.D'nin (21), 11 aylık kızı E.R.D'yi çöp konteynerine bıraktığı ve spor kompleksinde kendisini darbettiği iddiasıyla karakola şikayette bulundu.

Ekipler, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Vücudunda darp izi tespit edilen bebek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anne İ.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, firari baba O.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.