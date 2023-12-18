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Akyazı'da Gökçeler Mahallesi'nin yolları yeni görünümüne kavuştu - Son Dakika
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Akyazı'da Gökçeler Mahallesi'nin yolları yeni görünümüne kavuştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmaları tamamlandı.

Akyazı\'da Gökçeler Mahallesi\'nin yolları yeni görünümüne kavuştu
18.12.2023 - 11:58,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmaları tamamlandı.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede sürdürülen asfalt çalışmaları yılın son günlerinde de aralıksız devam ediyor.

Son olarak Gökçeler Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, yolları yeni görünümüne kavuşturdu.

Şu ana kadar Düzyazı, Küçücek, Osmanbey, Seyfeler, Topağaç, Altındere Gündoğan, Yuvalak, Altındere Osmanağa, Salihiye, Batakköy, Altındere Cumhuriyet, Gazi Süleymanpaşa, Yeni Mahalle, İnönü, Yunus Emre ve Gökçeler mahallelerinde asfalt serimi yapan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve ilçe yöneticileriyle Gökçeler Mahallesi'ni ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gökçeler Mahallesi'nin yollarının baştan sona yenilendiğini bildiren Soykan, "Tüm mahallelerimizdeki ihtiyaçları biliyor ve imkanlarımız dahilinde her birinin çözümü için çalışıyoruz. Gökçeler Mahallemizin uzun süredir beklediği asfalt çalışmasını arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla tamamladık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

İlçede asfalt çalışmalarının devam edeceğini aktaran Soykan, şunları paylaştı:

"2023 yılının son günlerini yaşadığımız bu dönemde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hava şartlarının da elverdiği ölçüde mahallelerimizi hizmetle buluşturmayı sürdüreceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlanan İnönü Mahallesi Şehit Mehmet Çelik Caddemizi de en kısa sürede yeni görünümüne kavuşturacağız."

Kaynak: AA
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Altındere, Sakarya, Akyazı, İnönü, Son Dakika

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