Akyazı'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Akyazı'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Akyazı\'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaza sonrası ağır yaralanan Deniz Atasoy, 2,5 ayın ardından yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 29 Mayıs'ta TIR, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan Deniz Atasoy (41), 2,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 29 Mayıs'ta D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda meydana geldi. Deniz Atasoy yönetimindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil ile E.E. yönetimindeki 54 H 2250 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 54 J 2148 halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Deniz Atasoy ile aynı araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8), Y.A. (2) ve halk otobüsteki yolculardan E.K. (53) yaralandı. Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Deniz Atasoy, 2,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZESİ HUMUS'A GÖNDERİLECEK

Aslen Suriye'nin Humus kentinden olan Atasoy'un Zonguldak'ta yaşadığı ve sonradan Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Atasoy'un cenazesi, Sakarya'daki işlemlerinin ardından Hatay'a nakledilecek. Cenazenin daha sonra Suriye'nin Humus kentine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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