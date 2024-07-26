Tel Aviv'deki bir mahkemenin Katar merkezli Al Jazeera televizyonun İsrail'deki faaliyetlerine getirilen yasağı 45 gün daha uzatma kararı aldığı bildirildi.
İsrail Ordu Radyosunda yer alan haberde, Al Jazeera'ya getirilen faaliyet yasağının 45 gün daha uzatıldığı belirtildi.
Yasağın uzatılması kararının Tel Aviv Bölge Mahkemesi tarafınca alındığı ifade edildi.
İsrail hükümeti, 6 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı almıştı.
Son Dakika › Güncel › Al Jazeera'ya İsrail'de faaliyet yasağı 45 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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