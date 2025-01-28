Al-Zahra'da Yıkım: Filistinliler Dönüşte Şok Geçirdi - Son Dakika
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Al-Zahra'da Yıkım: Filistinliler Dönüşte Şok Geçirdi

Filistinliler, İsrail'in çekilmesi sonrası Al-Zahra'da yıkımla karşılaştı, evler enkaza döndü.

28.01.2025 22:10
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- İsrail'in Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilmesinin ardından Al-Zahra kentine dönenler yıkımla karşılaştı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilmesinin ardından Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler, Al-Zahra kentinde yıkımla karşılaştı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilerek Filistinlilerin sahil yolu üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verdi. Saldırıların başladığı günden bu yana aylar sonra Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler, evlerinin son hallerini görmek ve eşyalarını alabilmek için geldikleri Al-Zahra kentinde yıkımla karşılaştı. Evlerinden geriye kalan enkazla karşılaşan Filistinliler, İsrail saldırılarında yerle bir olan evleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Moloz yığınına dönen kentte tüm evler, altyapı, ana caddeler, üniversiteler, okullar ve camilerin yerle bir olduğu görüldü. Filistinliler, enkaza dönen evlerinin yanı sıra moloz yığınında saldırılarda hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ile karşılaştı.

İsrail güçleri 19 Ekim 2023'te Al-Zahra kentine şiddetli bir hava saldırısı başlatmış, bir gecede 20'den fazla ev yerle bir olmuştu. Halk, güvenlik gerekçesiyle kenti terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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