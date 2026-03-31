Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce ilçede uyuşturucu kullandığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüphelinin bulunduğu araç Çorum-Alaca kara yolunda jandarma ekiplerince durduruldu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 224 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
