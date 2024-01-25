Alacak meselesi yüzünden vurulan adamın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4\'e yükseldi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde alacak meselesinden dolayı husumetlisi tarafından tabancayla vurulup, ardından kaçmaya çalışırken kaza yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Baysener'in (31) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 23 Ocak günü saat 17.30 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, Baran A. (24) ile Recep Baysener (31) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili tartışırken Baran A., yanında getirdiği tabancayı Baysener'e doğrulttu. Baran A., Bu sırada 34 HIP 327 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalışan Baysener'in arkasından ateş etti. Arka camdan otomobile giren kurşunla sırtından yaralanan Baysener, kaçışını sürdürürken Polat Caddesi'nde direksiyon hakimini kaybederek 2 otomobile çarparak takla attı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baysener müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis olayın şüphelisi Baran A.'yı dün Urla'da bir arkadaşının evinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ SAYISI 4'E ÇIKTI

Polisin soruşturmasında dün gözaltına alınan Baran A.'ın ardından, olayla ilgisi olduğu tahmin edilen D.C., K.A. ve Ö.B. de devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı sayısı toplamda 4'e çıkarken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.