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Alacak meselesi yüzünden vurulan adamın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Alacak meselesi yüzünden vurulan adamın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkan Recep Baysener, tabancayla vurulduktan sonra kaçarken kaza yaparak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Alacak meselesi yüzünden vurulan adamın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4\'e yükseldi
25.01.2024 - 21:36,
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde alacak meselesinden dolayı husumetlisi tarafından tabancayla vurulup, ardından kaçmaya çalışırken kaza yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Baysener'in (31) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 23 Ocak günü saat 17.30 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, Baran A. (24) ile Recep Baysener (31) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili tartışırken Baran A., yanında getirdiği tabancayı Baysener'e doğrulttu. Baran A., Bu sırada 34 HIP 327 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalışan Baysener'in arkasından ateş etti. Arka camdan otomobile giren kurşunla sırtından yaralanan Baysener, kaçışını sürdürürken Polat Caddesi'nde direksiyon hakimini kaybederek 2 otomobile çarparak takla attı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baysener müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis olayın şüphelisi Baran A.'yı dün Urla'da bir arkadaşının evinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ SAYISI 4'E ÇIKTI

Polisin soruşturmasında dün gözaltına alınan Baran A.'ın ardından, olayla ilgisi olduğu tahmin edilen D.C., K.A. ve Ö.B. de devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı sayısı toplamda 4'e çıkarken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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