Alaçatı\'daki 31 Yıllık Sorun Nihayet Çözüme Kavuştu

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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 2024 Eylül Ayı Olağanüstü toplantısında, "Yıllardır süren Alaçatı'daki en büyük sorunlardan biri olan S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifi'nin uzun süredir çözülemeyen meselesinde sona gelindi. Yaklaşık 31 yıldır süregelen bu sorunun belediyemiz tarafından çözüme kavuşturulmuş olmasının gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Denizli, S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı'nda kooperatifin 31 yıldır çözülemeyen mülkiyet sorununun yürütülen hukuki mücadele sonucunda çözüme kavuştuğunu duyurmuştu. Başkan Denizli'nin yönetiminde gerçekleşen 2024 Eylül Ayı Olağanüstü toplantısında, kooperatifin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin ardından tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

Denizli, toplantıda yaptığı açıklamada, Alaçatı'daki 31 yıllık sorunun belediye tarafından yürütülen hukuki mücadele sonucunda çözüme kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"31 yıllık sorunu birlik ve beraberlikle çözdük. Yıllardır süren Alaçatı'daki en büyük sorunlardan biri olan S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifi'nin uzun süredir çözülemeyen meselesinde sona gelindi. Bugün, Alaçatı Ek Hizmet Bina'mızda gerçekleşen Kooperatif Genel Kurulu'nda Çeşme Belediyemizi temsilen bulunduk ve devir sürecini karara bağladık. İlçe sakinlerimizin mağdur olmasını engellemek amacıyla arsanın kooperatife devrine ilişkin müjdeli haberi paylaştık. Tapu devir işlemlerinin başlayacağını duyurduk. Yaklaşık 31 yıldır süregelen bu sorunun belediyemiz tarafından çözüme kavuşturulmuş olmasının gururunu yaşıyoruz."

Ne olmuştu

1993 yılında Alaçatı Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara sosyal konut sağlamak amacı ile kurulan kooperatifin çalışmaları, yıllar süren yargı süreçleri nedeniyle sekteye uğramıştı. Belediyeye ait arsaların 775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde kooperatife devri amaçlanmış, ancak Hazine'nin mülkiyet iddiası ile açmış olduğu davanın sonuçlanması beklenmişti. Çeşme Belediyesi hukuki mücadeleyi kazanmış ise de Hazinece karara karşı üst mahkemeye başvurulmuş ve konu Yargıtay'a kadar intikal ettirilmişti. Bu süreçte, planlama dahil tüm altyapı tamamlanmış, binalar inşa edilerek fiilen hak sahiplerine dağıtıldığı halde, vatandaşlar tapularını alamamıştı. Bugün gelinen noktada ise Çeşme Belediyesi'nin Hazinenin mülkiyet iddiası ile açmış olduğu davayı kazanması ve bu kararın üst mahkemelerce de onanarak kesinleşmesi ile dar gelirli hak sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere, S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifine tapu devir işlemelerinin gerçekleşeceği duyuruldu.

Olağanüstü Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Genel Kurul'un ardından Çeşme Belediyesi 2024 Eylül Ayı Olağanüstü toplantısı, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleşen toplantıda, kooperatifin yükümlülüklerinin 22 Kasım 2024 tarihine kadar yerine getirilmesinin ardından tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi gündeme alındı. Karar, Cumhur İttifakı'nın 1 ret 1 çekimser oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.