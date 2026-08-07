Aladağlar\'daki Karagöl: Doğa Harikası

AHMET DEMİRCAN/ TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'nin önemli dağcılık merkezlerinden Aladağlar'da kar ve buzullarla beslenen Karagöl, turkuaz rengi ve berrak suyuyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Niğde, Kayseri ve Adana sınırlarına yayılan Aladağlar, gökyüzüne uzanan sarp zirveleri, derin vadileri, zengin bitki örtüsü ve buzul gölleriyle öne çıkıyor.

Aladağlar'da yaklaşık 2 bin 800 metre rakımdaki Maden Boğazı mevkisinde bulunan ve 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından ulaşılabilen Karagöl, ziyaretçilerin en gözde rotaları arasında yer alıyor.

Yüksek dağların arasında saklı kalan, kar ve buzul sularıyla beslenen göl, çevresini saran sarp kayalıklar ve turkuaz rengiyle eşsiz bir manzara sunuyor.

Aladağlar'ın huzur veren atmosferini en iyi yansıtan noktalardan biri olan göl, bölgenin saklı kalmış güzelliklerini yansıtıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Yusuf Biltekin, AA muhabirine, doğaseverlerle Maden Boğazı bölgesindeki turkuaz renkli Karagöl'e geldiklerini söyledi.

Aladağlar'ın dünyanın önemli dağcılık merkezlerinden biri olduğunu belirten Biltekin, bölgenin doğal zenginliklerinin daha fazla tanıtılmasıyla ilginin ve ziyaretçi hareketliliğinin artacağını ifade etti.

Biltekin, kar ve buzulların erimesiyle oluşan Karagöl'ün genellikle dağcılar tarafından bilindiğini dile getirdi.

"Buraya birçok vatandaşımız gelmeye başladı"

Aladağlar'ın el değmemiş bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Biltekin, şöyle konuştu:

"Aladağlar'da kireçtaşı yapısı nedeniyle çökekler oluşuyor. Çökeklerde de karların erimesiyle buzul gölü oluşuyor. Bu sene yağışların yoğun olmasından dolayı su miktarımız çok. Sonbahara kadar bu gölde su kalıyor. Dağcılar bu bölgeden Yedigöller tarafına geçiş yapıyor. Aynı şekilde Demirkazık Gölü'nden başlayıp Yedigöller Platosu'na ulaşıp Yedigöller'den bu tarafa da ters geçişleri gerçekleştiriyorlar, kamp yapabiliyorlar. Zirvelere tırmanmak için burayı kamp alanı olarak kullanabiliyorlar."

Biltekin, Aladağlar'ın dağcılık turizmi açısından önemli bir yer olduğunu belirterek, "Salgın ve depremden sonra insanlar biraz daha doğayla haşır neşir olmaya başladı. Buraya birçok vatandaşımız gelmeye başladı. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de bölgede çalışan turizm acenteleri, yurt dışındaki turizm fuarlarına gidip buranın tanıtımını yapıyor. İlerleyen yıllarda buraya gelen doğaseverin çok daha fazla olacağına inanıyorum." dedi.

"Çok muhteşem, çok güzel bir yer"

Dağcı Bahtiyar Kılınç da Karagöl'ü görmek için Bursa'dan geldiğini söyledi.

Doğa harikası manzarayı görmek için yaklaşık 700 kilometre yol kat ettiğini anlatan Kılınç, "Turkuaz göle 3 saat süren yürüme mesafesiyle geldim ve bayıldım. Çok muhteşem, çok güzel bir yer. Dağları, suyu ve havası çok güzel. Aladağlar'a daha önce gelmiştim. Emler ve Demirkazık'ta zirve yaptım ama burayı ilk defa gördüm." ifadelerini kullandı.

Dağcı Cavit Ünlü de Karagöl ve Aladağlar'ın manzarasının görülmeye değer olduğunun altını çizdi.

Dağcı arkadaşlarıyla bu heyecanı paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getiren Ünlü, "Turkuaz güzelliğin dünyada çok nadir görüldüğü bir bölge. Herkese buraya gelip görmesini tavsiye ettiğimiz, herkesin yürüyebileceği bir rota. Bizim için burası çok değerli. Su ikmali yapabileceğimiz ve yüzebileceğimiz bir alan." diye konuştu.