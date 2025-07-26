Alageyiklerden 11 Yavru Dünyaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alageyiklerden 11 Yavru Dünyaya Geldi

26.07.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Düzlerçamı'nda bu yıl 11 alageyik yavrusu doğarak popülasyon 177'ye ulaştı.

Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyiklerin bu yıl 11 yavrusu dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre, alageyiklerin (dama dama), dünyadaki saf ırk olarak tek doğal yayılış alanı Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunuyor.

Alageyiklerin neslinin sürdürülmesi için Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde doğal yaşamını sürmesine uygun 521 hektar büyüklüğünde Eşenadası Yaban Hayvanları Üretme Yeri oluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda burada insan eli değmeden güvenli bir şekilde popülasyonları artmaya başlayan alageyiklerden bu yıl 11 yavru dünyaya geldi.

Zaman zaman farklı kentlere de nakledilen alageyiklerin üretim yerindeki sayısı, bu yıl doğan yavrularla 177'ye yükseldi.

Bölgede özenle korunan ve özgürce yaşamlarını sürdüren alageyikler ve yavruları, otlamaya çıktıkları sırada görüntülendi.

Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Yeri Şefi Ertürk Reçber, alageyiklerin saf ırk olarak doğal yayılış alanlarının dünyada sadece Antalya Düzlerçamı bölgesi olduğunu söyledi.

Bu sebeple yeni yavruların dünyaya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Reçber, "Bu yıl şu ana kadar toplam 11 yavru dünyaya geldi. Bu yavru sayısı artabilir. Ekim-kasım aylarında çiftleşen alageyikler her sene haziran ayında doğum yapmaya başlıyorlar. Gerek Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası gerekse Eşenadası Yaban Hayvanı Üretim Yerinde yeni doğan alageyiklerin görülmesi hepimizi mutlu ediyor." dedi.

Orman yangını tehlikesine karşı naklediliyor

Alageyiklerin yeni yaşam alanlarına taşınmasının gerek orman yangını gerekse hastalık gibi etkenler nedeniyle neslin devamlılığı için önemli olduğuna dikkati çeken Reçber, "Son yıllarda 123 alageyiği orman yangını ve salgın hastalık tehlikesine karşı Dilek Yarımadası, Köyceğiz, Güllük Dağı Termessos Milli Parkı, Manavgat, Kovada Gölü ve Kaş Dumandağı bölgelerine naklettik. Başka yerlere taşınması da genel müdürlüğümüzün programları kapsamında yapılacaktır." diye konuştu.

Alageyik üretme istasyonunun Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda 1966 yılında 34 hektarlık alanda kurulduğu bilgisini veren Reçber, şunları kaydetti:

"İlk kurulduğunda alageyik sayısı 7'ydi. Zaman içerisinde alageyik sayısının artması ile alanın küçük gelmesi sebebiyle 2002 yılında Eşenadasında 521 hektarlık alanda günümüzde de kullanılan alageyik üretme istasyonu kurulmuş ve 66 adet alageyik yeni istasyona nakledilmiştir. Şu an da ise alageyik sayımız 177'ye ulaşmıştır. Ayrıca 2011 yılında başlayan programlar sonucunda 123 adet alageyiğimizin nakli tamamlanmıştır. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan alageyiklerin hem üretme yerindeki sayılarının artırılması hem de yeni yaşam alanlarında taşınması neslin devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir."

Kaynak: AA

Düzlerçamı, antalya, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alageyiklerden 11 Yavru Dünyaya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bir garip olay Bekçi, bekçiyi yakaladı Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
TRT’den çıkarılan Aybüke Pusat’ın yeni adresi belli oldu TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Ümraniye’de 4 katlı binada yangın Ümraniye'de 4 katlı binada yangın
Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in yeni imajına sürpriz tepki Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına sürpriz tepki
4 kadın dakikalarca kavga etti Erkekler bile ayıramadı 4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
SGK’den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza SGK'den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi

11:17
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
10:15
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump’la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
14:34
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
14:19
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
14:19
Görüntüyü izlemeniz lazım Oosterwolde, Mourinho’ya Icardi meselesini böyle anlattı
Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı
14:18
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
14:02
Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
14:01
Dehşet evi 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
Dehşet evi! 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
13:56
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
13:40
IDEF 2025’te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
13:35
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 11:49:25. #7.11#
SON DAKİKA: Alageyiklerden 11 Yavru Dünyaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.