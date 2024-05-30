Alageyiklerin Doğal Ortamda Üremesi İçin GPS Takibi - Son Dakika
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Alageyiklerin Doğal Ortamda Üremesi İçin GPS Takibi

Alageyiklerin Doğal Ortamda Üremesi İçin GPS Takibi

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye özgü alageyiklerin doğal ortamda üremelerini sürdürmeleri için GPS takibi ile uygun yaşam alanlarını belirliyor. Alageyik sayısı, ekiplerin çalışmalarıyla 300'ü aşarak nesli tükenme tehlikesinden kurtuldu. Alageyikler, salgın, yangın ve diğer olumsuzluklara karşı uygun yaşam koşullarının olduğu başka bölgelere de naklediliyor. Ayrıca, takılan çipli tasmalarla alageyiklerin yeni ortamlarına adaptasyonu hakkında bilgi elde ediliyor.

30.05.2024 11:17
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Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Türkiye'ye özgü alageyiklerin doğal ortamda üremelerini sürdürmeleri için GPS takibi ile uygun yaşam alanlarını belirliyor.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alageyikler için DKMP şube müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekip, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

1960'lı yıllarda 7'ye kadar düştüğü tespit edilen alageyik sayısı, ekiplerin çalışmalarıyla 300'ü aştı.

Dünyada alageyikler için doğal ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olarak nitelenen bölgede çoğalan alageyikler, salgın, yangın ve nesli tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı uygun yaşam koşullarının olduğu yurt içindeki başka bölgelere de naklediliyor.

Antalya'nın Kaş ve Manavgat ilçelerinde belirlenen yerler başta olmak üzere Isparta, Muğla ve Aydın'daki doğal alanlara da alageyik salınıyor.

Bazı alageyikler, takılan çipli tasmalarla uydu sinyali takibine alınıyor. Bu çalışma, hayvanların salındığı yeni ortamlarına adaptasyonu hakkında bilgi veriyor. Hayvanların yaşam alanı olarak benimsedikleri, beslenme ve üreme yeri haline getirdikleri doğal alan inceleniyor. Bu sayede aynı ya da benzer doğal şartlara sahip bölgelere yeni alageyikler naklediliyor.

"Alageyiklerin sayısı artıyor"

Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri Şefi Veteriner Hekim Ertürk Reçber, AA muhabirine, Döşemealtı ilçesi sınırlarında kalan Düzlerçamı bölgesinin alageyikler için koruma alanı ilan edildiğini söyledi.

Bölgede bu geyiklerin nesillerinin devamı için çalışıldığını belirten Reçber, "İlk koruma çalışmasına 34 hektarlık alanda 7 alageyikle başlanmıştı. Alageyiklerimiz çoğaldıkça alan yetersiz kaldı. 2002'de 521 hektarlık Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonumuz tescillendi ve hayvanları buraya naklettik. 22 yıldır da işlemlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Korumaya aldıkları hayvanların sayısının hızla arttığını vurgulayan Reçber, şöyle devam etti:

"Saf gen kaynağı alageyik sadece Türkiye'de ve bu bölgede var. Alageyikler çoğaldıkça salgın ve yangın gibi durumlara karşı nesillerinin tehlike altına girmemesi için uygun coğrafi şartları olan yurt içindeki diğer bölgelere de naklediyoruz. Kaş ilçesi Duman Dağı Alageyik Yerleştirme Sahası ve Manavgat Beydiğin Kapan bölgesinin yanında Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkı, Muğla Köyceğiz Yaban Hayatını Geliştirme Sahası, Isparta Kovada Gölü Milli Parkı'na da nakiller yaptık. 15'i bu yıl olmak üzere bugüne kadar 111 alageyik bu bölgelere salındı. 2011 yılından bu yana yaptığımız nakillerde alageyiklere GPS-GSM vericili tasma takıyoruz. Bu tasmalar sayesinde hayvanlara ait verilere ulaşabiliyoruz. Vericili tasmalar bizim için önemli. Bugüne kadar 10 alageyiğe verici taktık ve bu bölgelerin dışına çıkmadıklarını, sayılarında da artış olduğunu gördük."

Avlanması yasak

Reçber, bu yıl ilk etapta yakaladıkları biri dişi, 3 alageyiğe çip taktıklarını kaydederek, "2024 yılında çip takma işlemlerimiz devam edecek ve bu yıl 4 çip takmış olacağız. Takılan çip özellikli tasmaların alageyiklere hiçbir zararı olmuyor. Saf ırk olan alageyiklerin avlanmasının yasak olduğunu ve ciddi para cezaları verildiğini de hatırlatmakta yarar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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