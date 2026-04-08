Alan Kadıköy, "Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı"Na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Alan Kadıköy, "Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı"Na Ev Sahipliği Yapacak

08.04.2026 15:23  Güncelleme: 16:21
Kadıköy Belediyesi ile Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı”, 11 Nisan Cumartesi günü Alan Kadıköy’de gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi ile Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı", 11 Nisan Cumartesi günü Alan Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla OECD üyesi ülkeler arasında yüzde 28,3 ile gıda enflasyonunda ilk sırada yer aldı. Artan gıda enflasyonu, özellikle kentlerde yaşayanların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini zorlaştırırken; gıda krizi yalnızca ekonomik bir sorun olmaktan çıkarak halk sağlığını tehdit eden ve sosyal eşitsizlikleri derinleştiren çok boyutlu bir mesele haline geldi. Bu gelişmeler, sağlıklı, erişilebilir ve sürdürülebilir gıdaya erişimi küresel ölçekte kentlerin öncelikli gündemlerinden biri haline getiriyor.

Bu bağlamda Kadıköy Belediyesi ile SODEM iş birliğinde düzenlenecek çalıştayda, gıda sistemi bütüncül bir kamusal yükümlülük olarak ele alınacak. Yerel yönetimlerin rolü, gıda yoksulluğu ve sürdürülebilir ekosistem inşası gibi konular; yerel yönetimler, akademi, sivil toplum, kooperatifler ve ekonomik paydaşlar gibi alanlardan katılan temsilcilerin katılımıyla, uluslararası deneyimler ışığında kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Siyasal aktörler, uzmanlar ve akademisyenler bir arada olacak

Çalıştayın açılış konuşmalarını SODEM Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu gerçekleştirecek. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ise sosyal demokrat belediyelerin tarım ve gıda politikalarındaki vizyonunu katılımcılarla paylaşacak.

Etkinliğin halka açık olan sabah oturumlarında; Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Alejandro Colás, Dr. Bülent Şık ve Doç. Dr. Dalya Hazar gıda sisteminin ekonomi politiği, gıda demokrasisi ve güvenliği ile kentsel gıda ve beslenme politikalarının çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini ele alacak.

Aynı "sofrada" uluslararası ve yerel deneyimler paylaşılacak

Uzman oturumlarının gerçekleşeceği öğleden sonraki bölümde farklı coğrafyalardan uygulama örnekleri masaya yatırılacak. Surrey Üniversitesi'nden Prof. Dr. Roberta Sonnino adil sürdürülebilir geçişi, ODTÜ'den Prof. Dr. Aylin Topal ise gıda egemenliği sağlamada kooperatifler ile belediyelerin üstlendiği rolünü değerlendirecek.

Hollanda Utrecht Belediyesi Sağlıklı Kentler Koordinatörü Dr. Miriam Weber, Utrecht'in gıda stratejilerini aktarırken, Barselona Metropolitan Stratejik Planı'ndan (PEMB) Giulio Cappadona, Barcelona Demá Süreci ve 2030 Metropoliten Taahhüdü'nü aktaracak. ICLEI Brüksel ofisinden Jean-Marc Louvin kentsel gıda güvenliği ve dayanıklılığına dair bir sunum yapacak. Bremen'de gıda tedarikini iyileştirmeyi amaçlayan bir eğitim merkezi olan Forum Küche'nin proje yöneticisi olan Florian Minzlaff ise kentsel kamusal yemek hizmetlerinin dönüşümünde Bremen'deki deneyimlerinden bahsedecek.

Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri arasından ise İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık ve İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar ortak sunumları ile 2019'dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, gıda ve beslenme politikalarındaki deneyimi sosyal politika perspektifiyle aktaracak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ise Manisa'daki tarım ve gıda politikalarının halkçı bir perspektif ile nasıl dönüştürdüklerini sunacak. Sunumların ardından İzmir, Bursa, İstanbul, Aydın, Manisa gibi farklı ölçeklerdeki belediyelerden gelen uygulamacıların, akademisyenlerin, uzmanların, sivil toplum temsilcilerinin ve diğer ekonomik paydaşların katkılarıyla kentsel gıda stratejileri ile yerel deneyimler ele alınacak.

Kentler arasında kalıcı iş birliği ve ortak politika üretimi

SODEM, bu buluşma ile yerel yönetimlerin sosyal adaleti temel alan; sağlıklı, erişilebilir ve sürdürülebilir gıda politikaları üretme kapasitelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlik aynı zamanda, kentler arasında deneyim aktarımını sağlayarak çok boyutlu iş birliklerini güçlendirecek kalıcı bir ağ kurmayı ve ortak politika çalışmalarını inşa etmeyi hedefliyor.

Çalıştayın sabah programı (açılış ve panel) basın ve tüm katılımcılara açık olacak.

Program bilgisi

09.30 – 10.00: Açılış konuşmaları

10.00 – 10.30: Vizyon konuşması

10.30 – 12.00: Panel

13.00 – 18.30: Kapalı oturum çalıştay ve değerlendirmeler

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Alan Kadıköy, 'Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı'Na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

