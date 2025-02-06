Alanya Belediyesi'nden Zor Şartlardaki Aileye Konteyner Ev Desteği

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde barınma sorunu yaşayan aileye konteyner ev desteği verdi.

Alanya Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Selim ve Mümine Kızılca çiftçi için harekete geçti. Aileye konteyner ev desteği sağlanarak barınma sorunu çözüldü. Belediye ekipleri tarafından yerleştirilen konteyner ev, temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde aileye teslim edildi.

Ev teslimi sırasında Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri Ufuk Aras Solmaz ve Halime Dim Ceylan da aileyle bir araya gelerek, ailenin mutluluğunu paylaştı.

Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in öncülüğünde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına göz yummayacağız. Bu vesileyle Yeniköy Mahallesi'nde yaşam mücadelesi veren ailemizin barınma sorununu çözüme kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş da Başkan Osman Tarık Özçelik ve ekibine destekleri için teşekkür etti.