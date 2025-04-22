Alanya Belediyesi'nin Kadın Temizlik Ekipleri Takdir Topluyor

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nde görev yapan 46 kadın personel, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçenin sokaklarını tertemiz hale getiriyor. Kamyon kullanan, çöp toplayan, süpürgeyle cadde temizleyen kadınlar, hem çalışkanlıklarıyla hem de azimleriyle takdir topluyor.

Alanya Belediyesi'nin kadın personeli, masa başında olduğu kadar saha görevlerinde de dikkat çekiyor. Belediyenin temizlik filosunda yer alan kadınlar kamyon sürüyor, sokakları süpürüyor, çöpleri topluyor ve kentin dört bir yanını pırıl pırıl hale getiriyor.

"Severek yapılan iş zor gelmez"

Görevini titizlikle sürdüren temizlik personelinden Cennet Dönmez, "Süpürge ile bölgemde temizlik yapıyorum. İşimle ilgili gelen takdir ve teşekkürler bizi çok mutlu ediyor. İnsanlarımız memnun oldukça biz de gurur duyuyoruz. Benim üç çocuğum var. Hem onlarla ilgileniyor hem de işimi severek yapıyorum. Sevgiyle yapılan iş ne yorucu ne de zor gelir" dedi.

Çöp kamyonu arkasında görev yapan Hatice Sertgöz ise kadın emeğinin gücüne dikkat çekerek, "İlk başlarda bu işi yapamayacağımızı söylediler ama biz başardık. Severek yapıyorum. Kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Kadınların gücü ve inancı her zorluğu yener" diye konuştu.