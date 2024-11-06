Alanya Belediyesi Zeybek Kurslarını Yeniden Düzenliyor - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Zeybek Kurslarını Yeniden Düzenliyor

Alanya Belediyesi, Alanya ve Ege Yöresi zeybek kurslarını tekrar başlatarak zeybek kültürünü yaşatmayı hedefliyor. Kurs kayıtları 18 Kasım'a kadar devam edecek, eğitimlere her yaştan katılım sağlanabilecek.

06.11.2024 15:48
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi, Alanya ve Ege Yöresi zeybek kurslarını yeniden düzenliyor. Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle gerçekleştirilecek kurslar için kayıtlar sürüyor. 18 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek kayıtların ardından eğitimler, 19 Kasım Salı günü 100. Yıl Oba Recep Fazlıoğlu Spor Salonu'nda başlayacak.

Alanya Belediyesi, uzun bir aradan sonra Alanya ve Ege Yöresi zeybek kurslarını yeniden başlatıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere, Hasbahçe-Hacıbekri ve Oba Zeybeklerinin yanı sıra Ege Zeybekleri, Çökertme-Kerimoğlu ve Harmandalı öğretilecek. Salı ve Cuma günleri 20.00-22.00 saatleri arasında verilecek eğitimlere her yaş grubundan Alanyalı katılabilecek. Kurslara katılmak isteyenler, Hasanağalar Konağı'ndaki Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapabilecek.

İlk eğitimin 19 Kasım'da başlayacağı zeybek kurslarıyla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi ile Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı yetkilileri, zeybek kültürünün ata mirası ve bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekti. Kurslara her yaştan vatandaşın başvurabileceğini kaydeden yetkililer, zeybek oyunlarının Türkiye'nin pek çok yöresinde yaşatılmaya devam ettiğini hatırlattı. Ayrıca açılacak kurslarla Alanya ve Ege zeybeklerinin özünü koruyup, Alanya'da da devam ettirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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