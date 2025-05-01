Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.
Burada düzenlenen programda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi.
Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da 1 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?