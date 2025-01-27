Alanya'da 12 Katlı Rezidansta Yangın: 4 İşçi Kurtarıldı

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

(ANTALYA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı bir rezidansta meydana gelen yangında 4 işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yangının kaynak makinesi sebebiyle çıktığı yönünde bilgi aldıklarını belirtti. Yangına Alanya itfaiyesi haricinde Antalya, Gazipaşa ve Manavgat itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otele çevrilmek üzere tadilatı yapılan 12 katlı bir rezidansta yangın meydana geldi. Yangına kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğu ifade edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, katıldığı televizyon programında yangına ilişkin şöyle konuştu:

"Şu anda bütün ekiplerimiz orada müdahale ediyoruz. İnşaat halinde bir bina. İtfaiye Daire Başkanımız yanımızda işçileri kurtaracağız inşallah. İtfaiye müdahalesi sürüyor. Her şeyi yapıyoruz bütün ekiplerimiz orada şu anda. Yangının çıkış sebebi olarak kaynak makinesi söylendi ona da baktırıyorum. Bu konuya bakıyoruz ilgileniyoruz."

Bölgedeki gazeteciler ise yangının, rezidansın zemin katından başladığı ve izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu etkisini artırdığını anlattı.

CHP Antalya Milletvelili Cavit Arı, yangına ilişkin edindikleri bilgileri aktardı. Arı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rezidansta tadilat çalışması yapıldığını öğrendik. Çalışma yapılırken yangın alt kattan çıkmış olabilir dendi. Edindiğimiz bilgi, burada çalışan işçilerimiz kurtarıldı. Tek tesellimiz bu binada oturumun olmaması. Bize gelen bilgi herhangi bir can kaybının olmaması."

CHP Antalya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ise şöyle konuştu:

"Binada canlı kimse yok herkes çıkarıldı. Şu anda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorlar. Tadilat esnasında kaynak makinesinin alt zeminde bulunan plastikleri tutuşturması ile başlayan bir yangın. Can kaybı olmaması sevindirici. Burası daha önce 1+1 rezidans olarak kullanılan bir binaydı, turizm için tadilatı yapılıyordu. İtfaiye durumu ilişkin yangın raporunu verecektir."