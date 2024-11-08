Alanya'da 2025 Mavi Bayrak Başvuruları Başladı

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin yerel sorumluluğunu üstlendiğini 2025 Mavi Bayrak başvuruları, 6 Aralık 2024 tarihine kadar çevrim içi olarak yapılabilecek.

Alanya Belediyesi 2024 Mavi Bayrak sezonunu kent ölçeğindeki 66 tesis plajı, altı halk plajı, bir engelsiz halk plajı, üç yat ve bir marina işletmesi ile tamamladı. Alanya'da gerçekleşen denetimler ve mavi bayrak teslim süreçleriyle ilgili olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile yapılan istişareler sonucunda Mavi Bayrak 2024 yaz sezonu itibarıyla teslim edildi.

Turizm kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir çevre çalışmaları için önemli bir gösterge olan Mavi Bayrak programının 2025 yaz başvuruları da başladı. Tüm plaj, marina ve yatların her yıl mavi bayrak alabilmek için 'http://www.mavibayrak.org.tr/' adresinden başvuru yapılması gerekecek.

Başvurular çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik, donanım ve hizmetler ile ilgili kriterleri taahhüt ediyor. Sorumluların, başvuru formunda yıl içerisinde yapmış oldukları çevre eğitim etkinlikleri ve bilinçlendirme dosyaları, deniz suyu analiz raporları, hassas doğal alan ile çevre bilgilerinin yer aldığı ve uluslararası jüri tarafından ele alınacak konuları kapsıyor.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden 2025 Mavi Bayrak başvurusu için detaylı bilgi alınabilecek.