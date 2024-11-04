Alanya'da 3'üncü Tropikal Meyve Festivali Renkli Görüntülerle Tamamlandı - Son Dakika
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Alanya'da 3'üncü Tropikal Meyve Festivali Renkli Görüntülerle Tamamlandı

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Tropikal Meyve Festivali, üç gün süren etkinlikler, atölyeler, yarışmalar ve konserlerle sona erdi. Festivalde, ünlü şefler ve sanatçılar katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

04.11.2024 09:28
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin bu yıl 3'üncü kez düzenlediği Tropikal Meyve Festivali, üç gün boyunca etkinlikler, stantlar, atölyeler, yarışmalar ve konserler eşliğinde gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alanya Belediye binası arkasında kurulan alanda gerçekleştirilen 3'üncü Alanya Tropikal Meyve Festivali tamamlandı. Festivalin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar keyifli bir pazar geçirebilmek amacıyla festivalin üçüncü gününe yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde stantların açılmasıyla başlayan son günün ilk konuğu Şef Nevin US oldu. Şef Nevin US 'Tropikal Meyveli Ekmekler' atölyesini gerçekleştirdi ve katılımcılara lezzetli tarifler verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Şef US'a, hediye takdim etti. Ardından festivalin sunuculuk görevini üstlenen ünlü televizyoncu Elif Korkmazel, 'Sıfır Atık Mutfaklar ve Öneriler' adlı atölyesinde vatandaşlarla buluştu. Evlerde çöpe atılan pek çok ürünle neler yapılabileceğini anlatan Korkmazel'e, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, hediyesini takdim etti.

Şef Eyüp Kemal Sevinç, son gün sahneye çıkan isimlerden oldu. Şef Sevinç, tropikal meyvelerin Türk Mutfağı'ndaki yeri ile ilgili atölye gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik vatandaşlarla birlikte programı takip etti. Festivale yoğun ilgi gösteren halka teşekkür eden Başkan Özçelik, Şef Sevinç'e, sanatçı Merve Karlı'nın portakal temalı Alanya tablosunu hediye etti. Festivalin son konuğu ise oyuncu yazar ve televizyon yıldızı Açelya Akkoyun oldu. Alanya'nın Tropikal Mutfağı atölyesi ile lezzetli tarifler veren Akkoyun, izleyicilerin sorularını da yanıtladığı bir söyleşi yaptı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Açelya Akkoyun'un yemeklerini tattı ve sanatçı Merve Karlı imzalı bir tablo hediye etti. Başkan Özçelik ve Açelya Akkoyun, festival mutfağında görev alan Alanya Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine sertifikalarını verdi.

Festivalin son gününde En Ağır Avokado Yarışması da gerçekleştirildi. 760 gramlık avokadosuyla Ali Hüddoğlu birinci, 605 gramla Sabri Türkyılmaz ikinci ve 551 gramla üçüncü olan Recep Karaçomak üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Kazanan isimlerin ödüllerini Başkan Özçelik takdim etti. Başkan Özçelik festivalde emeği geçen herkese ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da 3'üncü Tropikal Meyve Festivali Renkli Görüntülerle Tamamlandı - Son Dakika

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