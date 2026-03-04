Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk ağır yaralandı.
Mahmutlar Mahallesi'nde oturdukları binanın 3. katındaki balkonda oyun oynayan 5 yaşındaki M.H. dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Alanya'da 5 Yaşında Çocuk Balkondan Düştü
