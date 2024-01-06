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Alanya'da 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Alanya'da 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa Yarıkaya'nın evinde hareketsiz yattığı fark edildi. Kızı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Yarıkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Alanya\'da 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
06.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:08
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden Mustafa Yarıkaya'nın (67) evin salonunda hareketsiz yattığını fark eden 10 yaşındaki kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yarıkaya'nın??????? cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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