Alanya'da Alkollü Sürücüye 147 Bin Ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde izinsiz çakar tertibatı bulunan aracı alkollü kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 147 bin 439 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu.

Sürücüye, yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138 bin 172 lira, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira olmak üzere toplam 147 bin 439 lira ceza kesildi.

Araç, 30 gün trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 7 ay süreyle el konuldu.