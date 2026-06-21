Alanya\'da Apartman Yangını!

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi'nde üç katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.