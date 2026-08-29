Alanya'da Apartman Yangını: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Alanya'da çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı, yangın söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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