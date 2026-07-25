Alanya'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güllerpınarı Mahallesi Karabüllü Sokak'taki dört katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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