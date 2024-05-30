Alanya'da Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Alanya\'da Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan çalınan 400 kilogram bakır kablo olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan İ.K. ve M.A. isimli 2 zanlı, tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri şüphelileri Manavgat ilçesinde yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

30.05.2024 14:59
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir inşaattan 400 kilogram bakır kablo çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği İ.K. ve M.A'yı Manavgat ilçesinde yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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