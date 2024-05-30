Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir inşaattan 400 kilogram bakır kablo çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği İ.K. ve M.A'yı Manavgat ilçesinde yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?