Alanya'da Bıçaklama Olayında İki Rus Tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da Bıçaklama Olayında İki Rus Tutuklandı

Alanya\'da Bıçaklama Olayında İki Rus Tutuklandı
25.07.2025 12:40
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Alanya'da, Rus Andrey Makarov'un bıçaklanarak ölümüyle sonuçlanan kavgada iki kişi tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus Andrey Makarov'un (35) bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan ayı ülke vatandaşı Nuzhdin Konstantin (21) ve Kirill Chernyshov (27), tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi 209 Numaralı Sokak'ta 23 Temmuz saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus Andrey Makarov ile aynı ülke vatandaşları Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Makarov, sırt kısmından bıçaklandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Makarov'u yerde sırt üstü, ağır yaralı halde buldu.

ŞÜPHELİLERİ JASAT EKİPLERİ YAKALADI

Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makarov, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Makarov, hastanede hayatını kaybetti. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma ile olaya karışan Rusya vatandaşları Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov, evlerinde gözaltına alındı. Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov, karakoldaki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Bıçaklama Olayında İki Rus Tutuklandı - Son Dakika

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