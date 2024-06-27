Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Tosmur Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Taşer hayatını kaybederken, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz yaralandı. Polis, olayın sorumlusu olduğu düşünülen baba ve oğlu gözaltına aldı.

27.06.2024 22:33
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçağı kimin kullandığı henüz öğrenilemeyen kavgada, Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer (36) ve Abdullah Solmaz (41) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Antalya, Tosmur, Alanya, Baba, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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