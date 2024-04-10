Alanya\'da deterjandan içen bebek hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan deterjandan içen 1 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Konaklı Mahallesi'nde M.Y. evlerinde açıkta bırakılan deterjandan içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan bebek, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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