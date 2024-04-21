Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye, 33 bin 739 lira ceza uygulandı.
Alaiye Caddesi'nde, 07 S 2233 plakalı otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi.
Öte yandan sürücünün araçla drift atması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 33 Bin 739 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan 53 yaşındaki kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erek Dağı'na ot toplamaya giden kişi, aniden rahatsızlandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın beklediği bölgeye taşınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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