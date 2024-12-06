Alanya'da Dünya Engelliler Günü İçin Sevgi Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Alanya'da Dünya Engelliler Günü İçin Sevgi Yürüyüşü Düzenlendi

Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Sevgi Yürüyüşü, engelli bireylerin topluma katılımını desteklemek amacıyla yapıldı. Etkinlik, katılımcılardan gelen yoğun ilgiyle sona erdi.

06.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:38
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Alanya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Sevgi Yürüyüşü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayıp, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Etkinliğe, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizlerle engellilere destek mesajları verdi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz anıta çelenk sundu.

İlçe genelindeki özel eğitim okullarından gelen öğrenciler şiir, ritim ve dans gösterileri yaptı. Görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engel gruplarından bireylerin yer aldığı takım performansları, izleyicilerden beğeni topladı. Başkan Özçelik ve protokol üyeleri, engelli bireyler ve aileleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Dünya Engelliler Günü İçin Sevgi Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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