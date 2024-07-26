Alanya\'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Kargıcak Mahallesi'nde elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Trafodan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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