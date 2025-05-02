Alanya'da Engelli Bireyler için Yüzme Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Alanya'da Engelli Bireyler için Yüzme Projesi Başlatıldı

Alanya Belediyesi, 'Her Kulaç, Bir Hayat' projesi ile engelli bireylerin yüzme sporu aracılığıyla fiziksel ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, yüzme havuzu engelli bireylere uygun hale getirildi ve ulaşım ile destek hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

02.05.2025 14:23  Güncelleme: 15:59
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin "Herkes için Alanya" anlayışıyla hayata geçirdiği "Her Kulaç, Bir Hayat" projesi, engelli bireylerin yüzme sporu aracılığıyla fiziksel ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Alanya Belediyesi Yüzme Havuzu, "Her Kulaç, Bir Hayat" kapsamında engelli bireylerin erişimini kolaylaştırmak adına özel olarak düzenlendi. Havuz alanına engelli havuz asansörü yerleştirildi, duş alanları, tuvaletler ve soyunma odaları engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildi. Ayrıca ıslak zemin tekerlekli sandalyeleri temin edilerek geçişler kolaylaştırıldı.

Projeye katılan bireyler, fizyoterapistler tarafından kas ölçümlerine tabi tutulup kişiye özel egzersiz programları ile yönlendiriliyor. Hidroterapi eşliğinde yapılan su içi egzersizlerle hem fiziksel kapasite artırılıyor hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılıyor. Ayrıca, yüzme bilmeyen bireylere temel yüzme eğitimi verilirken, diyetisyen desteği ile sağlıklı beslenme planlamaları da yapılıyor.

Ulaşım ve destek hizmetleri ücretsiz

Projenin tanıtımını yapan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, projeye katılan bireylerin havuza ulaşımlarının Alanya Belediyesi tarafından araçla sağlandığını ve başvuru sürecinde fizyoterapist kontrolü ile sağlık uygunluğu değerlendirmesi yapılmakta olduğunu söyledi. Konukçu, vatandaşların detaylı bilgi ve başvuru için Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ile iletişime geçilebileceklerini aktardı.

Kaynak: ANKA

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