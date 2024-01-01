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Alanya'da Eşiyle Tartışan Adam Otomobili Uçuruma İtti - Son Dakika
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Alanya'da Eşiyle Tartışan Adam Otomobili Uçuruma İtti

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.Y., boş otomobili yaklaşık 100 metrelik uçuruma itti. Polis, olayı araştırmak için M.Y.'yi aramaya başladı.

01.01.2024 - 16:55,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.Y., boş otomobili uçuruma itti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, araçta kimsenin olmadığını tespit edildi. Bölgedeki bir görgü tanığı, M.Y.'nin aracı uçuruma ittiğini, kendisine ne olduğunu sorduğunda ise eşiyle tartıştığını söylediğini kaydetti.Polis, ifadesine başvurmak üzere M.Y.'yi aramaya başladı. (DHA)

Alanya\'da Eşiyle Tartışan Adam Otomobili Uçuruma İtti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alanya'da Eşiyle Tartışan Adam Otomobili Uçuruma İtti - Son Dakika
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