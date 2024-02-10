Alanya'da İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Ağır Yaralandı

Alanya\'da İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçi, su borusu montajı yaparken 2,5 metrelik iskeleden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ağır olduğu belirtildi.

10.02.2024 19:39
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Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan C.Ç. (31), su borusu montajı yaptığı sırada 2,5 metrelik iskeleden düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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